15 Temmuz şehidi Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin A Haber'e konuştu

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan 15 Temmuz şehidi Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin eşinin şehit oluşunu canlı yayında anlattı. Eşinin o an ayakkabı bile giymeden terliklerle sokağa çıktığını belirten Tekin, darbecilerin tankları vatandaşların üstüne sürdüğünü söyledi. Bu esnada eşinin yerde yattığını gören Tekin, bir vatandaşın yardımıyla eşini hastaneye kaldırdığını ve saat 04.00'te şehit haberini aldığını ifade etti. Ramazan Tekin'in eşinin şehit olduğu anlattığı anlarda stüdyoda bulunan Prof.Dr. Özden Zeynep Oktav ise gözyaşlarını tutamadı. Oktav "Duygulanınca böyle oluyorum. Televizyonda hep izliyoruz ama yüz yüze olmak farklı bir şey gerçekten. Kusura bakmayın tutamadım kendimi" ifadelerini kullandı.