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15 Temmuz kahramanı unutulmadı! Şehit Ömer Halisdemir’e büyük vefa

AA
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Giriş: 15.07.2022 18:39
15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini her sene binlerce kişi ziyaret ediyor. Şehidin kabrini ziyarete gelenler Kuran-ı Kerim ve dua okuyor, kabrine su döküyorlar. Ömer Halisdemir'in o gece yaptığı kahramanlığı çocuklarına ve çevrelerine anlatıyor.
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