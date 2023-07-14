15 Temmuz kahramanı Barış Efe’yi ablası Serpil Efe  A Haber’e anlattı

15 Temmuz'un ardından geride pek çok kahramanlık hikayesi kaldı. O gece Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan isimlerden biri de 38 yaşındaki Barış Efe. Efe, hain kalkışmada köprüde şehit düştü. Şehidin kahramanlık öyküsünü kız kardeşi Serpil Efe A Haber’e anlattı.

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