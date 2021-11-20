15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? İlk defa A Haber ekranlarında açıkladı

Son dakika haberleri... 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın konuk olduğu A Haber yayınında o gece Akıncı Üssü'nde yaşanan gelişmeler ilk defa A Haber'de açıklandı. İşte tüm detaylarıyla 15 Temmuz gecesi yaşananlar...

15 Temmuz gecesi FETÖ mahrem imamları Akıncı Üssü'nde generallere hangi talimatları verdi? TSK imamı Adil Öksüz'ün yanında kim vardı? Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin ilk kez duyacağınız önemli bilgiler…

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"AKINCI DARBENİN KOMUTA MERKEZİ"

Pensilvanya'daki hainden talimatı aldılar. Gidin, düğmeye basın ve darbeyi yapın. 15 Temmuz'un ilk saatlerinde darbe kararı verildi. Daha sonra bir vatansever, askerin MİT'i bombalamakla görevlendirilen bir pilotun ihbar etmesiyle darbe erkene alındı. Bu hainler, imamlar Akıncı Üssü'ne geldiler. 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Akıncı Üssü'ne geldiler. Bunları içeriye alan kimlerdi? Mahrem imamlar üsse Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan Evrim ve Harekat Komutanı Ahmet Özçetin tarafından akşam 19.00 sularında sokuldu. Araçlarıyla içeri sokuyor.

Mahrem imamları içeri sokan bu iki hain. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar. Adil Öksüz'ün komutasındaki mahrem imamları içeri sokan iki kişinin isimleri bunlar.

143. Filo'nun koridorları bunlar. İçeri girdiler ve darbe hazırlıklarına başladılar. Bu 5 kişi neden buraya geldi? Adil Öksüz-Kara Kuvvetleri İmamı, Kemal Batmaz-Hava Kuvvetleri İmamı, Nurettin Oruç-Jandarma Mahrem İmamı, Hakan Çiçek- Deniz Kuvvetleri İmamı, Harun Biniş-Hava Kuvvetleri Mahrem İmam Yardımcısı.

Asıl imamlar duruma el koymak üzere geliyorlar ve emir-komutayı ele alıyorlar. Akıncı neden önemli? Genelkurmay Başkanımız Akıncı'ya götürüldü. Binalı Yıldırım alıkonulsaydı Akıncı'ya götürülecekti. Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanlarını aldılar Akıncı'ya götürdüler.

15 TEMMUZ'DA 'ÖĞRETMEN GAZİNOSU' DETAYI

143. Filo Öğretmenler Gazinosunda konuşlanan mahrem imamlar, ellerindeki teknik araç ve gereçlerle darbeyi organize etmek için sürekli Pensilvanya ile görüşme halindelerdi. Burada mahrem imamlara karargah kuruldu. Koltukları bile değiştirildi. FETÖ'nün komuta merkezi oldu.

O gece orada bulunan sanıklardan SAT'çı Üsteğmen Hasan Alp Koyuncu ifadesinde, "Gazino'da Adil Öksüz'ün olduğunu öğrendiğim, şahsı gördüm." dedi.

Bir diğer sanık eski pilot Albay Uğur Kapan ise, Adil Öksüz'ün 10-12 kişilik generallerden oluşan grubun içerisinde tek sivil kişi olarak gördüğünü aktardı.