15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara’dan İstanbul’a yola çıktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Trenin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadeleri yer aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara, İstanbul ile Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN