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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara’dan İstanbul’a yola çıktı

İHA
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Giriş: 14.07.2022 14:19
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Trenin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadeleri yer aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara, İstanbul ile Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı
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