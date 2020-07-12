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15 Temmuz davalarının bilançosu! 4 bin 130 sanığa ceza yağdı
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin dava bilançosu belli oldu. 100 binin üzerinde soruşturma yürütürlürken darbeciler hakkında 289 dava açıldı. Bu davalardan 275'i karara bağlandı ve 4 bin 130 sanığa ceza yağdı. 14 dava ise devam ediyor. İşte detaylar...
- 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü
-142 sanıklı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin dava
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ DAVALARI
- 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü
- Darbeciler hakkında 289 dava açıldı
- Davaların 275'i karara bağlandı
- 4 bin 130 sanık hapis cezasına çarptırıldı
- Bin 315'i ağırlaştırılmış müebbet
- Bin 217'si müebbet
- Bin 598 sanık 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı
- 14 dava devam ediyor
- 605'i tutuklu bin 369 sanık yargılanıyor
DEVAM EDEN FETÖ DAVALARI
-142 sanıklı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin dava
- 512 sanıklı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası
- 475 sanıklı Akıncı Üssü Davası