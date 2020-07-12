15 Temmuz davalarının bilançosu! 4 bin 130 sanığa ceza yağdı

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin dava bilançosu belli oldu. 100 binin üzerinde soruşturma yürütürlürken darbeciler hakkında 289 dava açıldı. Bu davalardan 275'i karara bağlandı ve 4 bin 130 sanığa ceza yağdı. 14 dava ise devam ediyor. İşte detaylar...

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ DAVALARI

- 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü

- Darbeciler hakkında 289 dava açıldı

- Davaların 275'i karara bağlandı

- 4 bin 130 sanık hapis cezasına çarptırıldı

- Bin 315'i ağırlaştırılmış müebbet

- Bin 217'si müebbet

- Bin 598 sanık 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı

- 14 dava devam ediyor

- 605'i tutuklu bin 369 sanık yargılanıyor

DEVAM EDEN FETÖ DAVALARI

-142 sanıklı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin dava

- 512 sanıklı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

- 475 sanıklı Akıncı Üssü Davası