15 Temmuz arifesinde muhalefet neden FETÖ söylemlerine sarıldı? Neden KHK’lıları kurtarmak istiyor?

15 Temmuz’un destanın üzerinden tam 5 yıl geçti. O gece Türkiye 251 vatan sevdalısını şehit verdi. Türkiye’yi işgal etmeye kalkanlara cevap meydanlarda verildi. 15 Temmuz’a sayılı günler kala muhalefet çevresinin söylemleri tepki çekti. Tam 15 Temmuz’un arifesinde ‘kayıp silahlar’ , ‘KHK’lılar söylemi’ ve ‘garibanlar, mağdurlar’ tartışması başladı. Peki muhalefetin bu söylemi ne anlama geliyor? Muhalefet neden FETÖ’ye sahip çıkıyor? FETÖ üzerinden siyasi hesaplar mı yapılıyor. Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Genel Başkanı Şebnem Bursalı ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı önemli değerlendirmelerde bulundu.

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