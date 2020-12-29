29 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 132 milyon doları nasıl akladılar? A Haber muhabiri olayın perde arkasını canlı yayında aktardı

132 milyon doları nasıl akladılar? A Haber muhabiri olayın perde arkasını canlı yayında aktardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2020 16:57
Güncelleme:29.12.2020 16:57
İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu düzenlendi. Peki 132 milyon dolarlık para nasıl aklandı? Yurt dışı bağlantıları ne? Polis baskın yaptığı villada ne ile karşılaştı? Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.
132 milyon doları nasıl akladılar?
132 milyon doları nasıl akladılar?
Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan A Haber'de konuştu
Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan A Haber'de konuştu
İşte Kovid-19'un gündemimizden çıkacağı o tarih!
İşte Kovid-19'un gündemimizden çıkacağı o tarih!
CHP - HDP ittifakı resmileşiyor mu?
CHP - HDP ittifakı resmileşiyor mu?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'da
Putin önerdi Başkan Erdoğan talimat verdi
Putin önerdi Başkan Erdoğan talimat verdi
132 milyon dolarlık kara para operasyonu!
132 milyon dolarlık kara para operasyonu!
Böylesini görmedik
"Böylesini görmedik"
Ankara'da DEAŞ operasyonu
Ankara'da DEAŞ operasyonu
Çin aşısı yarın Türkiye'de
Çin aşısı yarın Türkiye'de
Eski AİHM yargıcı olan CHP’li milletvekilinin Selahattin Demirtaş çelişkisi!
Eski AİHM yargıcı olan CHP’li milletvekilinin Selahattin Demirtaş çelişkisi!
Mumcu'dan AİHM'e Demirtaş tepkisi
Mumcu'dan AİHM'e Demirtaş tepkisi
Daha Fazla Video Göster