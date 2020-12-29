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132 milyon doları nasıl akladılar? A Haber muhabiri olayın perde arkasını canlı yayında aktardı
İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu düzenlendi. Peki 132 milyon dolarlık para nasıl aklandı? Yurt dışı bağlantıları ne? Polis baskın yaptığı villada ne ile karşılaştı? Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.