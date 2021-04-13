13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları '128 milyar dolar' çarpıtmasına yanıt veremedi | A Haber sordu Canan Kaftancıoğlu sustu!

'128 milyar dolar' çarpıtmasına yanıt veremedi | A Haber sordu Canan Kaftancıoğlu sustu!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2021 15:45
Güncelleme:13.04.2021 15:56
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların buhar olduğu manipülasyonunu anlattığı basın toplantısında A Haber muhabirinin sorusu karşısında zor anlar yaşadı. İşte o sorular ve Kaftancıoğlu'nun kaçamak cevapları...

A Haber muhabiri sordu CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu cevap veremedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet, Merkez Bankası rezervleri üzerinden giriştikleri '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını sistematik bir biçimde tekrar ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, yaptığı konuşmada bu konuyu yeniden dile getirdi.

A Haber muhabiri, Kaftancıoğlu'nun '128 milyar doları nerede?' sözlerinin üzerine soru yöneltti, ancak Kaftancıoğlu'ndan net bir cevap alamadı.

Kamuoyunun algısını şekillendirmeye yönelik bilinçli iftiralar ile ilgili gerçekler ise rakamlar üzerinden net bir şekilde ortaya çıkıyor.

DİYARBAKIR ANNELERİYLE İLGİLİ SORUYA YANIT VERMEDİ

A Haber muhabiri Kaftancıoğlu'na Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerin eylemine destek veriyor musunuz? diye sordu.

Kaftancıoğlu ise yine bu soruya da kaçamak bir yanıt verip iktidarı adres gösterdi. Bu yanıtın üzerine sorusunu yeniden Kaftancığlu'na yönelten A Haber muhabiri "PKK'ya ne zaman soracaksınız bu annelerin evlatları ne zaman gelecek diye? Diyarbakır anneleri sizi yanlarında göremedi hiç onların yanında mısınız? Diyarbakır demek neden bu kadar zor?" diye sordu.

Ancak Kaftancıoğlu,bu soruya da net bir cevap veremedi.

'128 milyar dolar' çarpıtmasına yanıt veremedi
'128 milyar dolar' çarpıtmasına yanıt veremedi
PKK'nın saldırı balonu böyle vuruldu
PKK'nın saldırı balonu böyle vuruldu
Orta Doğu’nun kaderi 6 günde nasıl değişti?
Orta Doğu’nun kaderi 6 günde nasıl değişti?
PKK'dan kaçıp ailesiyle buluştu!
PKK'dan kaçıp ailesiyle buluştu!
Peker operasyonunda yeni görüntü! Keserek açtılar
Peker operasyonunda yeni görüntü! Keserek açtılar
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin A Haber'e konuştu! Ailemi temsil ettiğim için gururluyum
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin A Haber'e konuştu! Ailemi temsil ettiğim için gururluyum
NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde!
NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde!
Aşı orucu bozar mı? İşte yanıtı
Aşı orucu bozar mı? İşte yanıtı
FETÖ'nün 900 kişilik X listesi deşifre oldu! İtiraf etti
FETÖ'nün 900 kişilik X listesi deşifre oldu! İtiraf etti
Kabine toplanıyor! Ramazan'da tedbirler nasıl olacak?
Kabine toplanıyor! Ramazan'da tedbirler nasıl olacak?
NATO Ukrayna'da devreye mi giriyor?
NATO Ukrayna'da devreye mi giriyor?
Ayasofya’da 87 yıl sonra mukabele heyecanı!
Ayasofya’da 87 yıl sonra mukabele heyecanı!
Daha Fazla Video Göster