07 Mayıs 2022, Cumartesi
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121 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanında!
İstanbul Havalimanında 121 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiği anlar A Haber canlı yayınında ekranlara yansıdı. Afganistan'a gidecek uçağa bindirilecek olan kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.