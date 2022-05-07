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121 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanında!

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Giriş: 07.05.2022 00:12
İstanbul Havalimanında 121 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiği anlar A Haber canlı yayınında ekranlara yansıdı. Afganistan'a gidecek uçağa bindirilecek olan kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.
121 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanında!
121 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanında!
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