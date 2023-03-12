12 Mart 2023, Pazar
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12 Mart Muhtırası’nın 52. yıl dönümü
Türk demokrasi tarihinde, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra sivil siyasete yapılan "ikinci müdahale" olarak anılan 12 Mart 1971 Muhtırası'nın üzerinden 52 yıl geçti. Başbakan Süleyman Demirel'in istifa etmek zorunda kaldığı bu süreçte Türkiye, "ara rejim" dönemine girdi, muhtıranın ardından 12 Eylül 1980'e kadar geçen 9 yılda, 11 hükümet değişti.