14 Temmuz 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
12 Eylül'den 15 Temmuz'a, ABD icazetli darbeler
Honduras, Paraguay, Brezilya, Mısır, Gambiya, Burkina Faso, Türkiye, Venezuela. Son on yıl içinde yaşanan darbelerden sadece bazıları. Yerkürenin dört bir yanındaki darbelerin tümünde de bir şekilde ABD’nin parmağı var