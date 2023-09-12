12 Eylül darbesinin üzerinden 43 yıl geçti! Tarihe yazılan kara leke: 12 Eylül

Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçti. Türkiye'yi her alanda geri götüren 12 Eylül darbesi idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle aradan geçen uzun yıllara rağmen zihinlerdeki yerini koruyor. O güne tanıklık edenler yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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