104 amiralin imza attığı skandal bildiriyle ne yapılmak istendi? AK Parti Milletvekili Altınok’tan çarpıcı açıklamalar

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılan Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Selami Altınok, 104 amiralin imza attığı bildirinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, ‘’Bu 104 amiral hem kendi güçlerini test etmeye kalktılar hem de hükümetin buna ne cevap vereceği noktasında test yapmaya kalktılar. Biz bu resti gördük ve reste restle karşılık verdik.’’ İfadelerini kullandı.

104 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Selami Altınok, bildirinin bilinçli bir şekilde organize edildiğini söyledi.

AK Parti Milletvekili Selami Altınok'un açıklamaları şu şekilde:

251 kardeşimizin şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişiminden 1 hafta 10 gün sonra da Kemal Kılıçdaroğlu 'kontrollü darbe' demişti. Böyle bir şey olabilmesi mümkün mü? Bu bildiriyi gece yarısı millet uykudayken internet sayfalarına atanlar, 'Yüce Türk Milleti'ne' diye başlayıp, yapmazsanız bu hareketleri cezalandırılırsınız mahiyetinde tehdit edenler, bunun ne olduğunu, nereye varacağını gayet iyi bilen insanlar. Bu 104 amiral hem kendi güçlerini test etmeye kalktılar hem de hükümetin buna ne cevap vereceği noktasında test yapmaya kalktılar. Biz bu resti gördük ve reste restle karşılık verdik.

''BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE ORGANİZE ETTİLER''

Türkiye'de 7 Şubat'la başlayıp, 17-25'le devam edip en son 15 Temmuz'la yaşadığımız bu sıkıntılı süreçlerin bir devamıydı. 2012'lerden sonra dış destekli mihrakların Türkiye'deki uzantıları, Türkiye'yi rahat bırakmak istemiyorlardı. Bu çok hafife alınabilecek bir şey değil. Bir yazı yazalım da hükümeti uyaralım mantığıyla yazılmış bir metin değil bu. Geçmişte kamuda çalışırken beraber çalıştığımız amiraller de var içinde, birçoğunu yakından tanıyorum. Bunları bilinçli bir şekilde organize ettiler ve bu bildiriyi imzalattılar.