30 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
100’üncü yılında Büyük Zafer'in ayak sesleri
MSB: ''30 Ağustos artık Yunan ordusu için son gündü. Yunan kuvvetleri Çalköy'de sabaha doğru karmakarışık bir hâlde toplandı. Saat 06.30'da Türk ordusuna Yunan ordusunun imhası için gerekli talimat verildi.''