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100’üncü yılında Büyük Zafer'in ayak sesleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 10:15
Güncelleme:30.08.2022 10:16
MSB: ''30 Ağustos artık Yunan ordusu için son gündü. Yunan kuvvetleri Çalköy'de sabaha doğru karmakarışık bir hâlde toplandı. Saat 06.30'da Türk ordusuna Yunan ordusunun imhası için gerekli talimat verildi.''
100’üncü yılında Büyük Zafer’in ayak sesleri
100’üncü yılında Büyük Zafer'in ayak sesleri
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