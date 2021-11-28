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100. yıla güçlü ekonomi kararlılığı | Para baronları neden şantaja başladı?

A Haber
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Giriş: 28.11.2021 12:49
Mandacı siyasetçi ve ekonomistler neden karanlık senaryo üretiyor? Piyasaları ve tedarik zincirini kimler sabote etmeye çalışıyor? Faiz ve rant lobisi nasıl çalışıyor? Yatırım, büyüme, ihracat odaklı yol haritası neden rahatsız etti? Ekonomik darbecileri kim yönlendiriyor? Döviz kurlarındaki dalgalanmayla ne amaçlıyorlar? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi,  Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Ekonomist - Yazar İbrahim Derici, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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