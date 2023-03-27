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100 bin imza yarışında son gün! Hangi aday kaç imza topladı?

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Giriş: 27.03.2023 16:11
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 50 günden az bir süre kala cumhurbaşkanı adaylarına imza verme işlemi devam ediyor. YSK'ya başvurarak aday olmak isteyen isimler 100 bin imza toplamak için çalışmalarına devam ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaşan ilk isim olmuştu. İnce'nin ardından ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da 100 bin imzayı topladı. Peki başvurusu kabul edilen diğer adaylardan 100 bin imza toplayan oldu mu? Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek'in topladığı imza sayısı kaç? İşte detaylar...
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100 bin imza yarışında son gün! Hangi aday kaç imza topladı?
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