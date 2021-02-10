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10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayısı düşüyor

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Giriş: 10.02.2021 20:27
Güncelleme:10.02.2021 20:27
Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. İşte 10 Şubat Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunun detayları...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

10 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 664'ü semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 95 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 93'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 556 bin 837'ye yükseldi.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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