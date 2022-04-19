19 Nisan 2022, Salı
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10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında HDP'li Mithat Sancar da var
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.