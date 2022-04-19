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10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında HDP'li Mithat Sancar da var

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2022 16:04
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
10 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te!
10 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te!
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