10 büyükelçi neden Türk yargısını hedef aldı? CHP'nin amacı "Toplumsal infial" mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önce siyasi suikastlar yalanını ortaya atıp sonra bürokratları tehdit etti. Bu gelişmenin ardından 10 büyükelçi bir araya gelerek “Osman Kavala serbest bırakılsın” açıklaması yaparak Türk yargısına müdahaleye kalkıştı. TÜSAİD ise laiklik açıklaması yaparak siyasete ayar vermeye kalkıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 büyükelçinin “İstenmeyen adam ilan edilecekler” talimatını verdiğini duyurdu. Peki peş peşe Türkiye’yi hedef alan bu açıklamalar ne anlama geliyor? 10 ülke büyükelçisinin; Osman Kavala çağrısı Türkiye'nin egemenliğine müdahale mi? "Siyasi suikast" sözü kaosa mı hazırlık? CHP'nin amacı "Toplumsal infial" mi? Millet iradesinden kim neden rahatsız? Yeniden "vesayet kıskacı" mı isteniyor? Sosyal medya düzenlemesinde son durum ne? Sosyal medya düzenlemesi ne getiriyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman değerlendirdi.

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