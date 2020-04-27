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1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleri açıklamaları
Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi başarılı bir şekilde sürmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanan kabinede ana gündem, bayramdan sonra ilk normalleşme adımları oldu. 1 Mayıs’la birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 güne uzatıldığını açıklayan Başkan Erdoğan, çiftçiye de müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan, korona ile mücadelede saldırılarına devam eden CHP ve Ankara Barosu'na tepki gösterdi.
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