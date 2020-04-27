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1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleri açıklamaları

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27.04.2020
Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi başarılı bir şekilde sürmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanan kabinede ana gündem, bayramdan sonra ilk normalleşme adımları oldu. 1 Mayıs’la birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 güne uzatıldığını açıklayan Başkan Erdoğan, çiftçiye de müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan, korona ile mücadelede saldırılarına devam eden CHP ve Ankara Barosu'na tepki gösterdi.

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