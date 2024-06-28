28 Haziran 2024, Cuma
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Tasarruf paketi Meclis gündeminde! Birden fazla yerden maaş dönemi sona erecek
Tasarruf tedbirleri paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. AK Parti Grubu teklif üzerinde çalışmalarını tamamladı. Cadde ve sokak aydınlatmalarının faturası artıyor. Kamudaki taşıtların satışı tek elden yapılacak. Artık kamuda birden fazla yerden maaş alma dönemi sona eriyor. İşte ayrıntılar...