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Tasarruf paketi Meclis gündeminde! Birden fazla yerden maaş dönemi sona erecek

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 28.06.2024 09:36
Tasarruf tedbirleri paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. AK Parti Grubu teklif üzerinde çalışmalarını tamamladı. Cadde ve sokak aydınlatmalarının faturası artıyor. Kamudaki taşıtların satışı tek elden yapılacak. Artık kamuda birden fazla yerden maaş alma dönemi sona eriyor. İşte ayrıntılar...
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Tasarruf paketi Meclis gündeminde!
Tasarruf paketi Meclis gündeminde!
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