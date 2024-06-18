18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Almanya’da Türkiye rüzgarı! İşte Dortmund’daki atmosfer | Deniz Satar A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2024 16:21
Türkiye, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'te ilk maçını bugün Gürcistan ile oynayacak. A Spor Spikeri Deniz Satar maçın oynanacağı Dortmund'dan atmosferi anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya’da Türkiye rüzgarı! İşte atmosfer
Almanya’da Türkiye rüzgarı! İşte atmosfer
Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler oynayacak mı?
Türkiye EURO 2024’ün ilk maçına çıkıyor
Türkiye EURO 2024'ün ilk maçına çıkıyor
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta?
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta?
Avrupa Şampiyonası’nın golcüleri
Avrupa Şampiyonası’nın golcüleri
Gurbetçilerin EURO 2024 heyecanı
Gurbetçilerin EURO 2024 heyecanı
EURO 2024 heyecanı başlıyor!
EURO 2024 heyecanı başlıyor!
Daha Fazla Video Göster