Zamlı emekli maaşları hesaplara ne zaman yatacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında emeklilere müjde verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini ifade etti. Ekonomist Yusuf Dinç A Haber ekranlarında bu gelişmeyi yorumlarken "Yüzde 40'lara varan bir zam oldu. Emekli ücretlerinde de bir iyileştirme bekliyorum." ifadelerini kullandı. Dinç ayrıca zamlı maaşların yatacağı tarihi de duyurdu. İşte detaylar...