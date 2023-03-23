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Zamlı emekli maaşları hesaplara ne zaman yatacak?

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Giriş: 23.03.2023 01:11
Güncelleme:23.03.2023 01:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında emeklilere müjde verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini ifade etti. Ekonomist Yusuf Dinç A Haber ekranlarında bu gelişmeyi yorumlarken "Yüzde 40'lara varan bir zam oldu. Emekli ücretlerinde de bir iyileştirme bekliyorum." ifadelerini kullandı. Dinç ayrıca zamlı maaşların yatacağı tarihi de duyurdu. İşte detaylar...
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