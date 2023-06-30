Zam miktarında kademeli artış yolda! Emekli ve memur zammı düzenlemesi TBMM'ye geliyor

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete yapılacak olan zam miktarının açıklanmasının ardından şimdi gözler memur ve emeklilere yapılacak olan zamma çevrildi. Yasal düzenleme için çalışmalar hızlarnırken zam teklifinin Temmuz ayının ilk haftasında TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Peki kime ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...