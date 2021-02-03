İster siyasal, ister enerji alanında, herkesin üzerinde birleştiği bir tespit var. "Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, dünyanın en önemli projesiydi". Bakü'den gelen petrol Ceyhan'a ulaşıyor. Oradan da dünya pazarlarına. 1770 kilometre uzunluğundaki boru hattının, 1070 kilometresi Türkiye'den geçiyor. "Yüzyılın projesi" olarak da nitelenen BTC boru hattından akan petrol 14 yılda 3,5 milyar varili taşıdı. Ham petrol boru hattının son durağı olan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev deniz terminalinden bugüne kadar 4 bin 595 tankerle dünya pazarına sevkiyatı yapıldı. Hattın Türkiye ekonomisine katkısı ne oldu neden yüzyılın projesi diyoruz? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın A Haber'de anlattı.

İster siyasal, ister enerji alanında, herkesin üzerinde birleştiği bir tespit var. "Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, dünyanın en önemli projesiydi". Bakü'den gelen petrol Ceyhan'a ulaşıyor. Oradan da dünya pazarlarına. 1770 kilometre uzunluğundaki boru hattının, 1070 kilometresi Türkiye'den geçiyor. "Yüzyılın projesi" olarak da nitelenen BTC boru hattından akan petrol 14 yılda 3,5 milyar varili taşıdı. Ham petrol boru hattının son durağı olan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev deniz terminalinden bugüne kadar 4 bin 595 tankerle dünya pazarına sevkiyatı yapıldı. Hattın Türkiye ekonomisine katkısı ne oldu neden yüzyılın projesi diyoruz? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın A Haber'de anlattı.

Yalçın, "BTC hattı sanayi ve ulaştırma açısından bizim garantimizdir" ifadelerini kullandı.

Kafkas Bölgesindeki zengin petrol kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılabilmesi için güvenli ulaşım yoluna duyulan gereksinim, aynı zamanda dünya politikasının önde gelen aktörlerinin dahil olduğu bir satranç oyunu sonrasında Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi'ni gündeme getirmişti.

Bu büyük projenin imzasi ise 2004 yılında atılmıştı Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru Hattı , 13 Temmuz 2006'da Adana'nın Ceyhan limanında düzenlenen törenle açıldı.

1768 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Azerbaycan petrolünü, Gürcistan üzerinden Türkiye'nin Ceyhan limanına aktarıyor ve petrol buradan gemilerle batı pazarlarına naklediliyor. Tasarımı 10 yıldan daha öncesine dayanan proje, petrolü Rusya topraklarından geçmeden, batı pazarlarına aktarıyor.

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