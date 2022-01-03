Yüksek emekli maaşı alanların zammı ne kadar olacak? Prof. Dr. Seyithan Deliduman değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından ulusa seslendi. Başkan Erdoğan, emeklilere müjdeli bir haber vererek en düşük emekli maaşının 2.500 TL olacağını açıkladı. Başkan Erdoğan’ın emekli maaşının en düşük 2.500 TL olacağını açıklamasının ardından yüksek emekli maaşı alan emeklilerin aklında zam oranlarının ne kadar olacağı sorusu kaldı.