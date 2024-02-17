17 Şubat 2024, Cumartesi
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Yüksek aidata nasıl itiraz edilir? Yüksek aidat ödememek için neler yapmalısınız?
Artan kira fiyatlarının yanı sıra yüksek aidatlar gündemdeki yerini koruyor. Peki yüksek aidat ödememek için neler yapmalısınız? Yüksek aidatlara nasıl itiraz edilir? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan avukat Burak Evci merak edilen yanıtları verdi.