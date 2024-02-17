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Yüksek aidata nasıl itiraz edilir? Yüksek aidat ödememek için neler yapmalısınız?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 13:50
Artan kira fiyatlarının yanı sıra yüksek aidatlar gündemdeki yerini koruyor. Peki yüksek aidat ödememek için neler yapmalısınız? Yüksek aidatlara nasıl itiraz edilir? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan avukat Burak Evci merak edilen yanıtları verdi.
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Yüksek aidata nasıl itiraz edilir?
Yüksek aidata nasıl itiraz edilir?
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