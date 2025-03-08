Yüksek aidat sorunu çözülüyor mu? Site yönetiminde yeni dönem nasıl olacak?

Site yönetimlerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte artık sadece bakanlığın yetkilendirdiği şirketler yönetim hizmeti verebilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç konuğu gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile konuştu.

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