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Yüksek aidat sorunu çözülüyor mu? Site yönetiminde yeni dönem nasıl olacak?

Yüksek aidat sorunu çözülüyor mu? Site yönetiminde yeni dönem nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 12:14
Site yönetimlerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte artık sadece bakanlığın yetkilendirdiği şirketler yönetim hizmeti verebilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç konuğu gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile konuştu.
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Yüksek aidat sorunu çözülüyor mu? Site yönetiminde yeni dönem nasıl olacak?
Site yönetiminde yeni dönem nasıl olacak?
Site yönetiminde yeni dönem nasıl olacak?
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