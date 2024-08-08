08 Ağustos 2024, Perşembe
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Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan flaş açıklamalar
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan piyasaların merakla beklediği 3. Enflasyon Raporu'nun sunumunu yaptı. Karahan yaptığı açıklamada dezenflasyon sürecinin başladığını vurgularken finansal koşullarındaki sıkılaşmanın devam ettiğini vurguladı. Kira enflasyonun düşeceğini de söyleyen Karahan "Elimizdeki öncü göstergeler düşüşe işaret ediyor" dedi. Merkez Bankası Başkanı Karahan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak duyurdu.