28 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Yerli ve milli lens solüsyonu üretildi! Eczanelerde satışa sunulacak

Yerli ve milli lens solüsyonu üretildi! Eczanelerde satışa sunulacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2021 10:09
Güncelleme:28.07.2021 10:18
Daha önce yurt dışından ithal edilen lens solüsyonları, artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Ankara'da KOSGEB ve Ostim Teknik Üniversitesi'nin desteği ile özel bir firma tarafından üretilen solüsyon, eczanelerde satışa sunulacak. Ayrıntıları üretim yerinden Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ev kadınına emeklilik!
Ev kadınına emeklilik!
Ve bir ilk başarıldı! Satışa sunulacak
Ve bir ilk başarıldı! Satışa sunulacak
İş göremezlik raporu nasıl alınır?
İş göremezlik raporu nasıl alınır?
Tek tıkla gelsin uyarısı!
"Tek tıkla gelsin" uyarısı!
Türkiye güvenli turizmde dünyaya model oldu
Türkiye güvenli turizmde dünyaya model oldu
7 milyon kişiye kazanç masası!
7 milyon kişiye kazanç masası!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Türk dondurma ustasının başarısı!
Türk dondurma ustasının başarısı!
Hükümetin teklifi ne olacak?
Hükümetin teklifi ne olacak?
Hesaplara en az 518 lira yatacak
Hesaplara en az 518 lira yatacak
Bayramda çalışana iki kat ödeme
Bayramda çalışana iki kat ödeme
Memur-Sen zam talebini açıkladı
Memur-Sen zam talebini açıkladı
Daha Fazla Video Göster