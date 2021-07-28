Yerli ve milli lens solüsyonu üretildi! Eczanelerde satışa sunulacak

Daha önce yurt dışından ithal edilen lens solüsyonları, artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Ankara'da KOSGEB ve Ostim Teknik Üniversitesi'nin desteği ile özel bir firma tarafından üretilen solüsyon, eczanelerde satışa sunulacak. Ayrıntıları üretim yerinden Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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