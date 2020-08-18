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Yerli otomobilin fiyatı açıklandı mı? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş canlı yayında açıkladı

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Giriş: 18.08.2020 20:22
Güncelleme:18.08.2020 20:55
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobille ilgili merak edilen tüm sorulara A Para canlı yayınında yanıt verdi. Yerli otomobilin ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Yılda kaç otomobil üretimi hedefleniyor? Karakaş, yerli otomobil ile ilgili tüm bilinmeyen ve merak edilenleri A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'e anlattı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobille ilgili merak edilen tüm sorulara A Para canlı yayınında yanıt verdi.

Yerli otomobilin ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Yılda kaç otomobil üretimi hedefleniyor?

Karakaş, yerli otomobil ile ilgili tüm bilinmeyen ve merak edilenleri A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'e anlattı.

Karakaş, "Planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz, salgından etkilenmedik.18 aylık sürede inşaatımızın tamamlanmasını sağlayacağız. SUV'dan sonra başka modeller de pazara sunulacak. Hissedarlarımıza %51 yerlilik sözü verdik. Yerlilikte %68'e ulaşabiliriz. Araç piyasaya çıktığında yerli bataryamız da ortaya çıkacak. Yıllık 175 bin adet otomobil üretilecek" ifadelerini kullandı.

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI BELLİ OLDU MU?

Sosyal medyada iddia edilen fiyatların tamamen asılsız olduğunu ve henüz fiyatın belli olmadığını duyurdu.

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