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Yerin altında yatan CEVHER! Türkiye’den TORYUM atağı... Proje Koordinatörü A Haber'de anlattı: Yarının teknolojisi... Gelecek Türkiye'nin olacaktır

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 12:14
Türkiye dünyanın en büyük ikinci toryum rezervine sahip. Bu değerli madenin işlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Toryum nasıl işlenecek? 20 bin tonluk rezervin enerji kapasitesine katkısı nasıl olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Toryum Proje Koordinatörü Prof. Dr. İskender Akkurt, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yerin altında yatan cevher YERİN ALTINDA YATAN CEVHER

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