Yerin altında yatan CEVHER! Türkiye’den TORYUM atağı... Proje Koordinatörü A Haber'de anlattı: Yarının teknolojisi... Gelecek Türkiye'nin olacaktır

Türkiye dünyanın en büyük ikinci toryum rezervine sahip. Bu değerli madenin işlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Toryum nasıl işlenecek? 20 bin tonluk rezervin enerji kapasitesine katkısı nasıl olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Toryum Proje Koordinatörü Prof. Dr. İskender Akkurt, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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