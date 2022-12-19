19 Aralık 2022, Pazartesi
Yerin altında yatan CEVHER! Türkiye’den TORYUM atağı... Proje Koordinatörü A Haber'de anlattı: Yarının teknolojisi... Gelecek Türkiye'nin olacaktır
Türkiye dünyanın en büyük ikinci toryum rezervine sahip. Bu değerli madenin işlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Toryum nasıl işlenecek? 20 bin tonluk rezervin enerji kapasitesine katkısı nasıl olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Toryum Proje Koordinatörü Prof. Dr. İskender Akkurt, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 19.12.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 12:49
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