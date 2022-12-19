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Yerin altında yatan CEVHER! Türkiye’den TORYUM atağı... Proje Koordinatörü A Haber'de anlattı: Yarının teknolojisi... Gelecek Türkiye'nin olacaktır

Türkiye dünyanın en büyük ikinci toryum rezervine sahip. Bu değerli madenin işlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Toryum nasıl işlenecek? 20 bin tonluk rezervin enerji kapasitesine katkısı nasıl olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Toryum Proje Koordinatörü Prof. Dr. İskender Akkurt, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.12.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 12:49
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Yerin altında yatan CEVHER! Türkiye’den TORYUM atağı... Proje Koordinatörü A Haber’de anlattı: Yarının teknolojisi... Gelecek Türkiye’nin olacaktır

Türkiye'de yerin altı adeta cevher kaynıyor. O cevherlerden birisi de toryum.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerin altında yatan CEVHER! Türkiye’den TORYUM atağı... Proje Koordinatörü A Haber’de anlattı: Yarının teknolojisi... Gelecek Türkiye’nin olacaktır

Isparta'nın Aksu ilçesinin girişindeyiz. Bu yıl içerisinde 20 bin tonluk bir rezerv keşfedildi.

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Yerin altında yatan CEVHER! Türkiye’den TORYUM atağı... Proje Koordinatörü A Haber’de anlattı: Yarının teknolojisi... Gelecek Türkiye’nin olacaktır

Türkiye dünya toryum rezervinde ikinci sıraya yükselmiş durumda. Toryum rezervini işlemek için harekete geçildi.

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Yerin altında yatan CEVHER! Türkiye’den TORYUM atağı... Proje Koordinatörü A Haber’de anlattı: Yarının teknolojisi... Gelecek Türkiye’nin olacaktır

Peki toryum nasıl işlenecek? 20 bin tonluk rezervin enerji kapasitesine katkısı nasıl olacak? Toryum Proje Koordinatörü Prof. Dr. İskender Akkurt, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Yerin altında yatan CEVHER! Türkiye’den TORYUM atağı... Proje Koordinatörü A Haber’de anlattı: Yarının teknolojisi... Gelecek Türkiye’nin olacaktır

Enerji bizim ülke olarak en çok sıkıntımız olan bir konu. Petrolümüz yok, doğal gazımız her ne kadar yeni keşfetmiş olsak da yok, dolayısıyla milli gelirimizin büyük bir kısmını enerji anlamında dışa aktarıyoruz.