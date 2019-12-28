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28.12.2019
Yeni yılın emekli maaşları... Emekli maaşları ne kadar olacak?
Asgari ücretten sonra belkide en çok merak edilen konu: "2020 yılı emekli maaşları ne kadar olacak" Tabii bu rakam henüz netleşmedi. Resmi rakamlar ocak ayında açıklanacak. Ama yapılan tahminler ve eldeki veriler doğrultusunda uzmanlar ortalama rakamları paylaşmaya başladı. İşte Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman'a göre beklenen o rakamlar...
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