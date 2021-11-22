Yeni yılda maaşlar ne kadar olacak? Milyonlara zamlı maaş | Yeni asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT ve sözleşmeliye kadro...

Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaş yeni yıl ile birlikte yeni zamlı maaşları merak ediyor. Peki yeni yılda zamlı maaşlar ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Net asgari ücret ne kadar olur? Brüt asgari ücret kaç lira olacak? İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? 3600 ek göstergede son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinde son gelişmeler neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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