Yeni yılda maaşlar ne kadar olacak? Milyonlara zamlı maaş | Yeni asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT ve sözleşmeliye kadro...

BAKAN SUNUM YAPACAK

Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve bir karar verecek. Ama bu sene biz biraz asgari ücreti erken konuşmaya başladık. İnsanların alın gücünü yükseltecek bir karar alınacak öyle gözüküyor.

Bugün Kabine'de hem asgari ücretle ilgili bir sunum yapacağı söyleniyor Çalışma Bakanı'nın. Asgari ücretin ciddi şekilde artırılması bir yandan da işverenin üzerindeki vergi yükünün azaltılması bugün konuşulacak.