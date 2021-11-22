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Yeni yılda maaşlar ne kadar olacak? Milyonlara zamlı maaş | Yeni asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT ve sözleşmeliye kadro...

Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaş yeni yıl ile birlikte yeni zamlı maaşları merak ediyor. Peki yeni yılda zamlı maaşlar ne kadar olacak? 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Net asgari ücret ne kadar olur? Brüt asgari ücret kaç lira olacak? İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? 3600 ek göstergede son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinde son gelişmeler neler? Yeni yılda emekli memur maaşları ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:06
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Yeni yılda maaşlar ne kadar olacak? Milyonlara zamlı maaş | Yeni asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT ve sözleşmeliye kadro...

Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı var. Masada ekonomi başlıkları olacak. Milyonlarca vatandaş yeni yıldaki yeni maaşları merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni yılda maaşlar ne kadar olacak? Milyonlara zamlı maaş | Yeni asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT ve sözleşmeliye kadro...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve yeni zamlı maaş hesabı;

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Yeni yılda maaşlar ne kadar olacak? Milyonlara zamlı maaş | Yeni asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT ve sözleşmeliye kadro...

GÜNDEM ASGARİ ÜCRET

Bugün Kabine toplanacak. Gündemi asgari ücret. Aslında çalışma hayatının gündeminde hem asgari ücret var. Hem 3600 ek gösterge var. Sözleşmelilere kadro var. Bir yandan da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi var. Ama öncelik sırası asgari ücrette.

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Yeni yılda maaşlar ne kadar olacak? Milyonlara zamlı maaş | Yeni asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT ve sözleşmeliye kadro...

BAKAN SUNUM YAPACAK

Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve bir karar verecek. Ama bu sene biz biraz asgari ücreti erken konuşmaya başladık. İnsanların alın gücünü yükseltecek bir karar alınacak öyle gözüküyor.

Bugün Kabine'de hem asgari ücretle ilgili bir sunum yapacağı söyleniyor Çalışma Bakanı'nın. Asgari ücretin ciddi şekilde artırılması bir yandan da işverenin üzerindeki vergi yükünün azaltılması bugün konuşulacak.

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Yeni yılda maaşlar ne kadar olacak? Milyonlara zamlı maaş | Yeni asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT ve sözleşmeliye kadro...

Ocak ayında emeklilerin ve memurların maaşları da artıyor. Merkez Bankası enflasyon anketi yapmıştı orada 19.31'lik bir sonuç çıktı yılsonu enflasyonuyla ilgili. Enflasyon emeklilerin ve memurların maaş zamlarını belirleyen en önemli parametre.