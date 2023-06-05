05 Haziran 2023, Pazartesi
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Yeni Kabine belli oldu! İşte Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ı bekleyen dosyalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü göreve başlama töreninin ardından Çankaya Köşkü’nde yeni Kabine’yi açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Peki yeni bakanın önünde hangi dosyalar var? İşte tüm detaylar…
ÇALIŞMA BAKANINI BEKLEYEN DOSYALAR
*Asgari ücret belirlenecek
*Emekli ve memur zamları yapılacak
*3600 ek gösterge yasası çıkacak
*Taşeron kadrosu gelecek
*Aile koruma kalkanı programı
*Annelere erken emeklilik
*Gençlere vergi indirimleri
*Büyüme ve istihdam
*Yeni kalkınma modeli