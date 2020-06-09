Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu | VİDEO

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını sürecinde alınan ekonomik önlemler uzatılıyor. İstihdam Kalkanı Paketinde yer alan detaylara göre kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 3 ay daha devam edecek.

Koronavirüs salgını sürecinde alınan ekonomik önlemler uzatılıyor. İstihdam Kalkanı Paketinde yer alan detaylara göre kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 3 ay daha devam edecek.

İşte İstihdam Kalkanı Paketinin detayları:

-Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

-Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

-Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.

-İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.

BAKAN ALBAYRAK DUYURMUŞTU

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin hemen ardından kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izne ayrılan işçiye ödenek, işsizlik maaşı gibi birçok destek paketi açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu İstihdam Kalkanı Paketi ile ilgili hazırlıklarda da sona gelindi.

17 TEMMUZ'DA BİTECEKTİ

Corona virüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.