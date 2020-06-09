09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu | VİDEO

Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.06.2020 14:11
Güncelleme:09.06.2020 14:18
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını sürecinde alınan ekonomik önlemler uzatılıyor. İstihdam Kalkanı Paketinde yer alan detaylara göre kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 3 ay daha devam edecek.

Koronavirüs salgını sürecinde alınan ekonomik önlemler uzatılıyor. İstihdam Kalkanı Paketinde yer alan detaylara göre kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 3 ay daha devam edecek.

İşte İstihdam Kalkanı Paketinin detayları:

-Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.
-Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.
-Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.
-İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.

BAKAN ALBAYRAK DUYURMUŞTU
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin hemen ardından kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izne ayrılan işçiye ödenek, işsizlik maaşı gibi birçok destek paketi açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu İstihdam Kalkanı Paketi ile ilgili hazırlıklarda da sona gelindi.

17 TEMMUZ'DA BİTECEKTİ

Corona virüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.

Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu
Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye Libya'da petrol arayacak! 7 alan belirlendi
Türkiye Libya'da petrol arayacak! 7 alan belirlendi
O tarihte Türkiye çıta atlayacak...
"O tarihte Türkiye çıta atlayacak..."
Dünyada 4. sırada! Bu yıl açılıyor
Dünyada 4. sırada! Bu yıl açılıyor
Yusufeli Barajı 3 milyonuncu beton döküm töreni
Yusufeli Barajı 3 milyonuncu beton döküm töreni
Bakan Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı
Bakan Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı
'Fatih' limana yanaştı! İşte ilk sondaj tarihi
'Fatih' limana yanaştı! İşte ilk sondaj tarihi
Uzman isimler istihdam kalkanı paketini değerlendirdi
Uzman isimler istihdam kalkanı paketini değerlendirdi
İstihdam kalkanı paketi geliyor
İstihdam kalkanı paketi geliyor
Bakan Albayrak gazeteci ve ekonomistlerle buluşuyor
Bakan Albayrak gazeteci ve ekonomistlerle buluşuyor
1000 liralık ikramiyelerin yatacağı tarihler belli oldu
1000 liralık ikramiyelerin yatacağı tarihler belli oldu
Emeklilerin 'zam oranı' belli oldu
Emeklilerin 'zam oranı' belli oldu
Daha Fazla Video Göster