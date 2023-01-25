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Yeni Evim kampanyasında yeni detaylar! Süreç nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 13:51
Orta gelirlilere konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Kampanyaya 18 milyar 220 milyon lira hazine katkısı sağlanacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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