Yeni Evim kampanyasında yeni detaylar! Süreç nasıl işleyecek?

Orta gelirlilere konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Kampanyaya 18 milyar 220 milyon lira hazine katkısı sağlanacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.

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