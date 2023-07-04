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Yeni dönem bugün başladı! Gayrimenkul satışı noterden yapılacak!

A Haber
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Giriş: 04.07.2023 10:10
Türkiye’de tapu dairelerinde uzun kuyrukların oluşmasına ve randevuların dolmasına yol açan alım ve satım işleri için artık yeni bir dönem başlıyor. Gayrimenkul işlemleri artık noterlerden yapılabilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu değerlendirdi.
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