Yeni dönem bugün başladı! Gayrimenkul satışı noterden yapılacak!

Türkiye’de tapu dairelerinde uzun kuyrukların oluşmasına ve randevuların dolmasına yol açan alım ve satım işleri için artık yeni bir dönem başlıyor. Gayrimenkul işlemleri artık noterlerden yapılabilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu değerlendirdi.

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