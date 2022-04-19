Yazlık evlerin fiyatları cep yakıyor! Ege ve Akdeniz’de yüzde 300’ü aşan fiyat artışı... İstanbul’un yıldızı Şile

Yazlık evlerin hem kira hem de satış fiyatları uçuşa geçince Ege ve Akdeniz sahillerinde artış oranları yüzde 300'ü aştı. Kimi bölgelerde aylık kiralar satış fiyatlarını yakalamaya başladı. Yazlıklardaki fahiş fiyat artışına, pandemi sürecinde "müstakil evde tatil" talebi neden oldu.

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