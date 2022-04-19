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Yazlık evlerin fiyatları cep yakıyor! Ege ve Akdeniz’de yüzde 300’ü aşan fiyat artışı... İstanbul’un yıldızı Şile

A Haber
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Giriş: 19.04.2022 14:00
Yazlık evlerin hem kira hem de satış fiyatları uçuşa geçince Ege ve Akdeniz sahillerinde artış oranları yüzde 300'ü aştı. Kimi bölgelerde aylık kiralar satış fiyatlarını yakalamaya başladı. Yazlıklardaki fahiş fiyat artışına, pandemi sürecinde "müstakil evde tatil" talebi neden oldu.
Yazlık evlerin fiyatları cep yakıyor YAZLIK EVLERİN FİYATLARI CEP YAKIYOR

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Yazlık evlerin fiyatları cep yakıyor
Yazlık evlerin fiyatları cep yakıyor
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