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Vergisiz zamlı asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret için beklenen zam oranı ne? İşte asgari ücrette vergi hesabı

A Haber
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Giriş: 12.11.2021 09:54
Yaklaşık 8 milyon kişinin gözü aralık ayında açıklanması beklenen ücretlerde... Aslında zam sadece onları da değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışıldığını açıklaması yüksek zam beklentisine giren işçileri daha da heyecanlandırdı. Öte yandn Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek gösterge ve asgari ücret tespiti konularıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Ayrıca bakanlık, EYT'nin "öncelikli gündem"de bulunmadığını belirtti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları aktardı.
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Asgari ücrette vergi hesabı
Asgari ücrette vergi hesabı
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