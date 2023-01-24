Vergi borcu cezaları kaldırılıyor! Yapılandırma ne zaman yürürlüğe girer?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için geri sayım başladı. Peki yeni düzenleme hangi borçları kapsayacak? Düzenleme ne zaman yürürlüğe girer? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.

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