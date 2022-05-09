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Vatandaş soruyor! Altın fiyatları daha çok düşer mi? Temmuzda ek zam olacak mı?

A Haber
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Giriş: 09.05.2022 09:53
Güncelleme:09.05.2022 09:54
Amerikan Merkez Bankası FED faizleri yükseltme kararı aldı ve emtia fiyatlarında düşüşler yaşandı. Öte yandan nisan ayı enflasyon rakamları da açıklandı. Vatandaşlar da akıllarındaki soruları A Haber aracılığıyla Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’e iletti. Altın fiyatları daha çok düşer mi? Temmuzda ek zam olacak mı? İşte merak edilen cevaplar…
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