09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Vatandaş soruyor! Altın fiyatları daha çok düşer mi? Temmuzda ek zam olacak mı?
Amerikan Merkez Bankası FED faizleri yükseltme kararı aldı ve emtia fiyatlarında düşüşler yaşandı. Öte yandan nisan ayı enflasyon rakamları da açıklandı. Vatandaşlar da akıllarındaki soruları A Haber aracılığıyla Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’e iletti. Altın fiyatları daha çok düşer mi? Temmuzda ek zam olacak mı? İşte merak edilen cevaplar…