Uzman isim A Para'da değerlendirdi: Altın fiyatları balon mu?

Pandemi süreciyle güvenli liman etiketiyle yükselişini sürdüren altın merak edilen yatırım enstrümanları arasında zirvede yerini koruyor. Ekonomilerdeki normalleşme adımıyla beraber Yatırımcılar “Altın yükselişini sürdürecek mi?”, “Altın düşecek mi?”, “Altın fiyatları ne olur?” gibi sorularına yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para’da yayına katılarak altındaki yükselişi mercek altına aldı. Altın fiyatları hakkında dikkat çekici açıklamalar yapan uzman isim, kritik altın sorusunu yanıtladı.