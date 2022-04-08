08 Nisan 2022, Cuma
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Ucuz et satışı başladı! Ucuz et satışı nasıl olacak?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışının Et Süt Kurumu mağazaları ile Tarım Kredi marketlerinde başladığını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.