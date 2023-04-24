Tuzla konutlarının yeri belli oldu

İstanbul'a inşa edilecek yeni konutların Tuzla'daki yeri belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yarısı bizden" ev kampanyasının kapsamını da açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

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