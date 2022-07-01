01 Temmuz 2022, Cuma
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TÜSİAD’dan para baronlarına taktik! Dövizinizi kaçırın önerisi
BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi ile kur tezgahı bozulan TÜSİAD yeni bir plana girişti. Faiz artırımı yapılmadığı sürece ekonomiyi çıkmaza sürüklemekle tehdit eden TÜSİAD, bu kez üyelerine "Dövizinizi yurt dışına kaçırın" taktiği verdi. Peki bu ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.