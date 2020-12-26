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Türkiye’ye turist akını sürüyor! Erzurum’da kış turizmi heyecanı yaşanıyor!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın aralık ayına kadar Türkiye'yi 14 milyon 486 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. En fazla turist gönderen ülke 2 milyon 38 bin 380 kişiyle Rusya oldu. Kız turizmi de devam ediyor. Pandemiye rağmen Palandöken'e ilgi bitmiyor. Erzurum'a gelen turistler törenle karşılanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.