26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye’ye turist akını sürüyor! Erzurum’da kış turizmi heyecanı yaşanıyor!

Türkiye’ye turist akını sürüyor! Erzurum’da kış turizmi heyecanı yaşanıyor!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2020 10:00
Güncelleme:26.12.2020 10:03
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın aralık ayına kadar Türkiye'yi 14 milyon 486 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. En fazla turist gönderen ülke 2 milyon 38 bin 380 kişiyle Rusya oldu. Kız turizmi de devam ediyor. Pandemiye rağmen Palandöken'e ilgi bitmiyor. Erzurum'a gelen turistler törenle karşılanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret açıklanıyor! Son toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücret açıklanıyor! Son toplantı tarihi belli oldu
Milyonları ilgilendiren yeni karar! Taksit sayıları değişti
Milyonları ilgilendiren yeni karar! Taksit sayıları değişti
Başkan Erdoğan açacak! Türkiye'de bir ilk olacak
Başkan Erdoğan açacak! Türkiye'de bir ilk olacak
MB kararı sonrası TL varlıkları yükselişte!
MB kararı sonrası TL varlıkları yükselişte!
Aşı yaptırmayan işini kaybedecek mi?
Aşı yaptırmayan işini kaybedecek mi?
Yeni dönem başlıyor! Artık...
Yeni dönem başlıyor! Artık...
Büyük heyecan! Böyle karşılandılar
Büyük heyecan! Böyle karşılandılar
A Haber Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisini görüntüledi
A Haber Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisini görüntüledi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Fiyat belli oldu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Fiyat belli oldu
Bakan müjdeyi verdi: Bugün hesaplara yatacak
Bakan müjdeyi verdi: Bugün hesaplara yatacak
TCMB Başkanı Ağbal'dan enflasyon mesajı
TCMB Başkanı Ağbal'dan enflasyon mesajı
Son 7 gün! Milyonları ilgilendiriyor
Son 7 gün! Milyonları ilgilendiriyor
Daha Fazla Video Göster